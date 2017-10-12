Законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации уже готов. Об этом в эфире 5 канала заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

«Законопроект готов и готов именно с той идеологией, которую проговаривали с активистами и без них. Я думаю, что общество также ожидает, какое решение может принять власть. Я пытаюсь сейчас собрать руководителей из исполнительной ветви власти и из законодательной для того, чтобы в последний раз проговорить концепцию законопроекта, который мы будем предлагать», – отметила она.

При этом Южанина подчеркнула, что новая концепция законопроекта отличается от той, что обсуждалась с участниками акции. «В чем отличие? Я просила бы нас понять. Потому что мы не можем сейчас проводить акцию для тех людей, которые воспользовались пробелами в таможенном законодательстве, нарушили существующее законодательство и использовали эту систему незаконного ввоза в режиме временного ввоза или режиме транзита. Мне кажется, что другая часть плательщиков, платили все налоги и не в акцизном налоге горы кроются, не в нем вся причина, почему не хотят официально растаможивать эти автомобили, потому что еще есть уплата ввозной пошлины - 8,5%, НДС - 20% от стоимости автомобиля. Поэтому мы должны подойти взвешенно и на какой-то период времени принять такую ​​шкалу акцизного налога, чтобы каждый гражданин захотел, смог привезти подержанный автомобиль», - отметила председатель комитета.

По ее словам, либерализация должна применяться с повышающим коэффициентом в зависимости от возраста автомобиля.

Напомним, ранее Южанина заявила, что после внесения изменений в законодательство переход на украинские номера уже ввезенным в Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1,0-1,4 тыс. евро.

В сентябре представитель Президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что в ближайшие три месяца планируется принятие закона, запрещающего въезд нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

Как известно, на территории Украины с нарушением закона находится более 63,9 тыс. транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввезенных в течение 2015-2017 годов в режиме транзита и временного ввоза.