Вячеслав Пивоварник, который якобы связан с организацией терактов в Украине через «фонд Путина», вероятно, имел доли в 5 украинских компаниях.

Об этом пишет российское издание The Bell, ссылаясь на данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Так, в системе есть данные только об одном человеке с таким именем — Вячеславе Александровиче Пивоварнике.

«Человек с такими ФИО руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе — 50% ООО «Общественная служба безопасности Украины», вторым соучредителем которого выступает Сергей Еремеевич Деев. Полный тезка последнего фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества и называется экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности», - пишет издание.

По данным СПАРК, этот фонд возглавлял бывший советский генерал-спецпропагандист Леонид Шершнев (умер в конце 2014 года). Он же выступал учредителем националистического фонда «Русские» и «Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины».

В соцсети «Одноклассники» есть профиль Вячеслава Пивоварника 1984 года рождения. Он учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. В друзьях у Пивоварника — Борис Герман.

Более подробно биография Пивоварника описана на сайте Seminars.management.com.ua. Там он назван управляющим партнером компании TALENTKAPITAL. ООО «Теленткапитал» есть в числе учрежденных Пивоварником в СПАРК. Судя по твиттеру компании, в 2009-2010 годах она занималась бизнес-тренингами в Киеве. Там также указан профиль Пивоварника в LinkedIn, но на момент публикации заметки он был удален. Удален профиль Пивоварника и в «ВКонтакте», но в кэше агрегаторов данных из соцсетей видно, что последним местом жительства в аккаунте был указан Санкт-Петербург.

В 2012-2016 годах Пивоварник, по данным СПАРК, также был гендиректором украинского ООО «Рускон-Украина». Владельцем ООО значится иностранная компания «Енервi трейд сервiсиз ЛТД». В реестре британских компаний есть компания NRV TRADE SERVICES LTD., директором которой указан Борис Герман.

«Рускон-Украина» — СП с российским оператором контейнерных перевозок «Рускон», говорится в новости на сайте последнего. В качестве контакта там указан ящик электронной почты «[email protected]». Владелец «Рускона» — бизнесмен, бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев. РБК называл его соратником, а издание The Insider — «близким другом» экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Напомним, организатор «убийства» Аркадия Бабченко назвал человека, который в «фонде Путина» якобы отвечает за теракты в Украине. Это Вячеслав Пивоварник.

В четверг, 31 мая, Шевченковский районный суд арестовал подозреваемого в организации покушения на Бабченко Бориса Германа на 2 месяца без права на внесения залога.