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Северная и Южная Корея в пятницу возобновили мирные переговоры на высшем уровне.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Сеул видит эти переговоры важным шагом для укрепления доверия в отношениях с Пхеньяном на фоне попыток США убедить КНДР отказаться от своего ядерного оружия.

Южнокорейское министерство объединения сообщило, что высокопоставленные официальные лица двух стран на утренней сессии встречи в пограничном селе Пханмунджом обменялись мнениями о создании отделения связи в северокорейском пограничном городе Кэсон и организации совместного мероприятия для празднования «Декларации 15 июня» о мире, принятой после первого межкорейского саммита в 2000 году.

Южная Корея также предложила провести военные переговоры об уменьшении напряженности на их границе, а также переговоры с участием Красного Креста для воссоединения семей, разделенных войной на полуострове в 1950-53 годах, говорится в сообщении министерства.

Также стороны могут обсудить выступления сборных команд в некоторых видах спорта на Азиатских играх в августе.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который дважды встречался с Ким Чен Ыном за последние два месяца, сказал, что прогресс в межкорейском примирении станет важной частью международных усилий по решению ядерного противостояния с Северной Кореей, поскольку Пхеньян не откажется от своей ядерной программы, если не почувствует гарантий безопасности.

Напомним, во время первой встречи в конце апреля лидеры Северной и Южной Кореи договорились закончить войну, которая формально продолжалась между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Позже КНДР отменила переговоры на высшем уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая, в связи с военными учениями США и Южной Кореи.
ForUm

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