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Первым результатом исторического саммита двух Корей в пятницу стала договоренность о подписании мирного договора, который должен будет положить формальное окончание войне, разделившей полуостров в 1953 году.

Лидер КНДР и президент Южной Кореи подписали декларацию, в которой объявили о начале эры мира и о полном избавлении Корейского полуострова от ядерного оружия.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который перешел через военно-демаркационную линию на территорию Южной Кореи в пограничном пункте Пханмунджом, сообщает Би-би-си.

Пожав руку президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, Ким назвал эту встречу началом новой истории.

С момента окончания войны в 1953 году впервые руководитель коммунистического Севера лично прибыл в Южную Корею.

Саммит проходил в несколько этапов: сначала торжественно обставленное пешее прибытие Ким Чен Ына на южную сторону и переговоры в Дома мира, затем перерыв и новая серия переговоров в форме личной беседы с глазу на глаз.

После утренних переговоров и перерыва лидеры двух Корей решили побеседовать наедине и отправились на прогулку.

Напомним,  27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Ранее Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.
ForUm

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