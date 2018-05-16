КНДР отменила переговоры на высшем уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая, в связи с военными учениями США и Южной Кореи. Об этом сообщают северокорейские государственные СМИ, передает Радио Свобода.

Агентство KCNA описало обучения как «провокацию, которая противоречит положительному политическому развитию на Корейском полуострове».

KCNA также выражает сомнение относительно проведения саммита между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, который запланирован на 12 июня.

Государственный департамент США, со своей стороны, заявил, что продолжает подготовку к саммиту. В ведомстве добавили, что не получали сообщений об изменении позиции Пхеньяна.

Двухнедельные военные учения Южной Кореи и США Max Thunder начались 11 мая. В них принимают участие около 100 военных самолетов, включая бомбардировщики Б-52 и истребителями F-15E.

США и Южная Корея заявляют, что эти военные учения посвящены исключительно тренировке оборонительных действий.

В течение последних месяцев официальный Вашингтон ведет активный диалог с КНДР о возможности проведения встречи руководителей двух государств. Такая встреча между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном предстоит 12 июня в Сингапуре.

США добиваются от Северной Кореи полного отказа от разработки ядерного оружия и превращения Корейского полуострова в зону, свободную от ядерного оружия. Одним из шагов на этом пути должно стать полное выведение из строя северокорейского полигона, где в последние годы проводили испытания ядерных зарядов.