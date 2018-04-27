В демилитаризованной зоне на 38-й параллели началась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.



Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обменялись рукопожатиями и вошли в здание «Дом мира».

После встречи лидеры двух Корей примут участие в церемонии посадки дерева на демаркационной линии между двумя государствами. Эта линия была установлена по результатам перемирия в 1953 году, сообщает УНИАН.

В официальном сообщении КНДР говорилось, что Ким Чен Ын готов обсудить с южнокорейским президентом все вопросы, которые касаются улучшения отношений между странами, достижения мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.