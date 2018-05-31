Распространенная некоторым интернет-ресурсами информация о критической социальной и гуманитарной ситуации в поселке Пивденное (Чигири), что в окрестностях Горловки, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

«Объединенные силы оказывают необходимую помощь гражданам указанного населенного пункта», – говорится в сообщении.

В бригаде подчеркнули, что позиции Объединенных сил расположены за пределами Пивденного.

«В то же время российско-оккупационные войска, с целью запугивания мирных жителей и дестабилизации обстановки, прибегают к систематическим обстрелам этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов и минометов. Огонь по защитникам Пивденного почти не ведется», – подчеркнули в бригаде.

Напомним, в середине мая населенный пункт Пивденное в Донецкой области взят под контроль украинских военных, сообщает командование Объединенных сил.