Военная прокуратура Луцкого гарнизона расследовала уголовное производство в отношении 438 военнослужащих бывшей 51 отдельной механизированной бригады относительно возможного самовольного оставления ими воинской части (по ст. 407 УК Украины).

В ходе проведения многочисленных следственных действий факт совершения указанными лицами данного уголовного правонарушения не подтвердился, сообщает пресс-служба ведомства.

Как следствие, 25 мая 2018 прокуратура гарнизона на основании п 2 ч.1 ст. 284 УПК Украины приняла законное решение о его закрытии.

Указанное уголовное производство было начато прокуратурой гарнизона исключительно по сообщениям командования воинской части.

При этом во время досудебного расследования прокурорами установлено, что ряд военнослужащих, учитывая сложную морально-психологическую обстановку после возвращения с фронта, выбывали за пределы воинской части с разрешения непосредственных младших командиров, но без документального оформления отпусков. Ряд бойцов самостоятельно обращались и проходили лечение в учреждениях здравоохранения, о чем сведения в военной части отсутствовали, и впоследствии были признаны не пригодными к военной службе.

Также следствие установило, что некоторых защитников ошибочно подали как таких, которые находились в СЗЧ.

В итоге в настоящее время военной прокуратурой Луцкого гарнизона в рамках отдельного уголовного производства исследуются обстоятельства относительно возможной халатности в действиях командования бывшей 51 ОМБр по ведению учета наличия и движения личного состава бригады. Именно их действия привели к подверженности уголовному преследованию ряда военнослужащих.

Напомним, в июле 2014 года группа из 41 бойца 51-й бригады пересекла границу с Россией в районе пункта «Изварино» в Луганской области. По словам военнослужащих, они были вынуждены это сделать, чтобы не попасть под обстрел НВФ, поскольку их технику уничтожили, а боеприпасы закончились.

29 июля военнослужащие 51-й отдельной механизированной бригады были доставлены в Запорожскую в/ч А1978.

Их обвиняли по статье 409 Уголовного кодекса (уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет.

В 2015 году в Минобороны заявили, что бойцов 51-й отдельной механизированной бригады никто не обвиняет в измене.

1 декабря 2014 года 51-я отдельная механизированная бригада из Владимира-Волынского официально прекратила свое существование.