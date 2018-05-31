Полиция задержала пятерых несовершеннолетних, которые бросали камни в автомобили на трассе Киев-Одесса возле Белой Церкви, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области
По даны главка, на трассе Киев-Одесса в лобовое стекло автомобиля, в котором ехала семья с двумя детьми, попал камень. Он пролетел сквозь весь салон и вылетел в заднее стекло. Малолетние дети, которые находились во время движения в автокреслах на заднем сиденье, чудом не пострадали.
Об инциденте водитель заявил в белоцерковскую полицию. Такой случай оказался неодиночным. Все владельцы поврежденных автомобилей единогласно жаловались, что такая дерзкая забава может стоить жизни и стать причиной ДТП.
По словам пострадавших, повреждение машин происходило в ночное время на соответствующем участке дороги. Полицейские решили проверить полученную информацию. Злоумышленников задержали с поличным. Ими оказались пятеро ребят в возрасте от 13 до 16 лет, все жители села Шкаровка Белоцерковского района. Оказывается, несовершеннолетних потянуло на приключения и они решили позабавиться, бросая камни в автомобили, которые двигались по трассе.
Следственным отделом Белоцерковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полиция выясняет реальное количество пострадавших от преступлений несовершеннолетних. Продолжается следствие.
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