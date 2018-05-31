Министерство финансов Украины может разместить еврооблигации на внешнем рынке без транша Международного валютного фонда. Об этом сегодня журналистам заявил глава Национального банка Яков Смолий, сообщает РБК-Украина.

«Безусловно, привлечения внешние есть в программе правительства... Однако, по моему мнению, это будут несколько более дорогие заимствования, нежели предыдущие, и объем может быть меньше, чем заявлен Минфином. Да, это (размещение облигаций без транша. - Ред.) возможно», - отметил Смолий.

Напомним, 24 января Президент Петр Порошенко после встречи с директором-распорядителем Международного экономического фонда Кристин Лагард заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

В текущем году Национальный банк ожидает поступления около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда.

Нацбанк также допускает ужесточение монетарной политики и введение дополнительных валютных ограничений в случае отсутствия транша от МВФ.