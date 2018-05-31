также в разделеЭкономика
Гройсман о качестве ремонта дорог: За халтуру платить не будем 17
Проект Go Highway: Гройсман хочет посмотреть, кто что ремонтирует 17
Смолий: Без транша МВФ НБУ введет валютные ограничения 55
В апреле профицит платежного баланса Украины составил $290 миллионов 21
«Нафтогаз» нашел новый источник поставок газа 192
В Европе арестовали активы оператора «Северного потока-2» 163
«Нафтогаз» начал принудительное взыскание долга с «Газпрома» в Европе 220
Кабмин решил до августа не поднимать цену на газ для населения 83
Сотрудники «Нафтогаза» за победу над «Газпромом» получат премий на $46 миллионов 61
Бэби-боксы и «муниципальные няни»: Кабмин взялся за повышение рождаемости 47
WebMoney «заморозит» деньги украинцев до 2021 года 50
Совет ЕС одобрил выделение €1 миллиарда Украине 50
Украина уже на треть заполнила газовые хранилища 44
Вадатурский: Законопроект «О концессии» открывает новые схемы для олигархов 58
Госдолг Украины сократился на $320 миллионов 45
Нацбанк отменил регистрацию WebMoney 111
ЕБРР готов купить часть «Ощадбанка» 51
Розенко: В сотрудничестве с МВФ нет шантажа 41

Министерство финансов Украины может разместить еврооблигации на внешнем рынке без транша Международного валютного фонда. Об этом сегодня журналистам заявил глава Национального банка Яков Смолий, сообщает РБК-Украина.

«Безусловно, привлечения внешние есть в программе правительства... Однако, по моему мнению, это будут несколько более дорогие заимствования, нежели предыдущие, и объем может быть меньше, чем заявлен Минфином. Да, это (размещение облигаций без транша. - Ред.) возможно», - отметил Смолий.

Напомним, 24 января Президент Петр Порошенко после встречи с директором-распорядителем Международного экономического фонда Кристин Лагард заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

В текущем году Национальный банк ожидает поступления около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда.

Нацбанк также допускает ужесточение монетарной политики и введение дополнительных валютных ограничений в случае отсутствия транша от МВФ.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги