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Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой российского МИД Сергеем Лавровым обсудил отношения между странами и способы их улучшения. Об этом сообщается в заявлении на сайте Белого дома, передает УНИАН.

Для того, чтобы улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией, российским властям необходимо принять конкретные шаги для решения накопившихся проблем, отмечается в заявлении ведомства.

«Помпео и Лавров обсудили проблемы и вопросы, которые связаны с двусторонними отношениями, а также ситуацию в Украине и в Сирии. Госсекретарь Помпео подтвердил, что, хотя США стремятся к улучшению отношений с Россией, это произойдет только если Россия продемонстрирует, что она готова принять конкретные меры для решения проблем, которые нас беспокоят, включая вмешательство во внутренние дела США», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что это была первая беседа Помпео с главой российского МИД с момента вступления госсекретаря в должность.

Напомним, экс-посол США в РФ Майкл Макфол считает, что Кремль будет грубо вмешиваться в процесс выборов в Украине в 2019 году, используя их для разжигания хаоса, беспорядков и дискредитации демократии.

 
ForUm

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