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Кремль будет грубо вмешиваться в процесс выборов в Украине в 2019 году, используя их для разжигания хаоса, беспорядков и дискредитации демократии. Об этом в своей статье для The Washington Post пишет экс-посол США в РФ Майкл Макфол, сообщает УНИАН.

По его словам, российский президент Владимир Путин ведет глобальную идеологическую войну против западных либеральных и демократических ценностей, и «линией фронта» в этом конфликте остается Украина.

Автор отмечает, что успех демократического проекта в Украине угрожает выстроенной Путиным системе правления, ведь если украинцы достигнут успеха, то россияне захотят последовать их примеру. Поэтому российский президент глубоко привержен идее подорвать его.

Макфол указывает, что следующая битва в этой глобальной войне идей состоится в ходе выборов 2019 года в Украине. Кремль и его представители будут оказывать поддержку кандидатам, сеять раздор в украинском обществе и подпитывать сомнения в свободе и честности голосования.  

Неопределенность по поводу легитимности избирательного процесса может побудить некоторых поставить под сомнение результаты, что потенциально может привести к уличным акциям, поляризации мнений и возможно – к жестоким столкновениям. Многие украинцы, с которыми общался автор, говорят, что эти выборы являются самыми важными и опасными в постсоветской истории Украины.

Дипломат указывает, что Путин намерен использовать эти выборы, чтобы разжигать хаос, волнения и сомнения в демократии. В этой ситуации США и ее союзники должны стремиться к обратному: мирному, легитимному, свободному и честному избирательному процессу.

«Мы не можем оставаться в стороне и просто надеяться на такой результат. Путин занят продвижением своей антидемократической повестки, мы должны углубить свою вовлеченность сейчас, а не только за несколько недель до выборов – чтобы поддержать дело демократии», - заключает он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы и достаточно высокой вероятности этого.
ForUm

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