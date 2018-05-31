также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики применили артиллерию и минометы, ранены 2 военных 14
В Луцке пьяная женщина-водитель покусала патрульного 38
В Варшаве 10 украинских студентов попали в ДТП 30
Спасатели локализовали лесной пожар на Херсонщине 23
Авиация ГосЧС не нашла признаков горения леса на Херсонщине 40
Под Хмельницким чиновник мэрии въехал в КамАЗ: 2 погибших, 5 травмированных 44
На Херсонщине выгорело уже 580 гектаров леса, лесники подозревают поджог 50
Боевики 36 раз обстреляли позиции ООС, ранены 4 военных 40
В Словакии погибла студентка-украинка 50
Водителя украинского автобуса, попавшего в ДТП в Венгрии, арестовали 75
Боевики обстреляли патруль СММ ОБСЕ 51
МИД: В ДТП в Будапеште пострадали 28 украинцев, 8 – получили тяжелые травмы 76
В Польше на заработках умер 23-летний чемпион Украины по мас-рестлингу 131
В Будапеште автобус с украинцами попал в ДТП, пострадали 28 человек 103
На Кировоградщине попал в ДТП автобус с шахтерами 39
За сутки на Донбассе ранены 6 военных 37
Боевики захватили в плен 19-летнего украинского военного 123
На Херсонщине горят уже 130 гектаров леса 57

Вчера, 30 мая, вблизи Петровского на расстоянии менее 300 метров от патруля специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе произошел взрыв, сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

«В 10:22 патруль СММ в составе шести сотрудников МИССИИ на двух бронированных автомобилях прибыл к местонахождению камеры СММ, расположенному за пределами участка разведения сил и средств в районе н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка). В 10:58 члены патруля находились внутри двух автомобилей с открытыми дверьми, когда все они услышали свистящий звук, а затем взрыв. Они также увидели темно-серый дым, поднимающийся из-за заброшенного кирпичного сельскохозяйственного здания, в 200–300 метрах к юго-юго-западу (по оценке, за пределами участка разведения)», – говорится в сообщении.

По оценке СММ, взрыв произошел в результате разрыва 82-мм минометной мины. Патруль миссии незамедлительно покинул этот район и благополучно вернулся на базу в Донецке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги