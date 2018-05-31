Вчера, 30 мая, вблизи Петровского на расстоянии менее 300 метров от патруля специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе произошел взрыв, сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

«В 10:22 патруль СММ в составе шести сотрудников МИССИИ на двух бронированных автомобилях прибыл к местонахождению камеры СММ, расположенному за пределами участка разведения сил и средств в районе н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка). В 10:58 члены патруля находились внутри двух автомобилей с открытыми дверьми, когда все они услышали свистящий звук, а затем взрыв. Они также увидели темно-серый дым, поднимающийся из-за заброшенного кирпичного сельскохозяйственного здания, в 200–300 метрах к юго-юго-западу (по оценке, за пределами участка разведения)», – говорится в сообщении.

По оценке СММ, взрыв произошел в результате разрыва 82-мм минометной мины. Патруль миссии незамедлительно покинул этот район и благополучно вернулся на базу в Донецке.