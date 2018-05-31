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Полиция федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия рекомендовала футбольным хулиганам из Германии не ехать в Россию для посещения чемпионата мира по футболу. Матчи его финальной части пройдут в РФ с 14 июня по 15 июля.

Превентивные беседы были проведены с 105 футбольными фанатами, которые, по мнению полицейских, могут представлять угрозу для общественной безопасности. Еще семерым запретили выезд из ФРГ, сообщает DW.

«Полицейские меры принимаются с учетом каждого конкретного случая, оценки ситуации и в контексте всех имеющихся правовых вариантов», - пояснил представитель земельного МВД Херберт Ройль (Herbert Reul).

Глава филиала профсоюза полицейских ФРГ в Северном Рейне - Вестфалии Эрих Реттингхаус (Erich Rettinghaus), в свою очередь, заявил, что стычки с российскими футбольными правонарушителями могут быть опасны: «Хулиганы из Восточной Европы - совсем иного калибра, они потенциально крайне склонны к насилию».

«К примеру, они используют пиротехнику - по сути, это небольшие ручные гранаты», - отметил Реттингхаус.

Напомним, министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию для посещения матчей финальной части Чемпионата мира по футболу.
ForUm

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