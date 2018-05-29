За время независимости Украины погибли более 30 украинских миротворцев. Об этом говорится в обращении Президента Украины Петра Порошенко по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

«Искренне поздравляю вас с Международным днем ​​участников операций Организации Объединенных Наций по поддержанию международного мира и безопасности», – отметил Глава государства.

По его словам, в течение 70 лет «голубые каски» прилагают значительные усилия по всему миру для восстановления мира, облегчения человеческих страданий, защите прав и достоинства человека.

«С первых лет независимости Украины стала неотъемлемой составляющей незаурядных усилий ООН в борьбе за идеалы международного мира и безопасности. Своим профессионализмом и мужеством военнослужащие Вооруженных сил, других воинских формирований и правоохранительных органов Украины получили признание и уважение во многих странах мира. Более 30 из них отдали жизнь, выполняя высокую миротворческую миссию и защищая цели и принципы ООН. В этот день мы отдаем дань уважения их бесценной жертве», – подчеркнул Президент.

Порошенко отметил, что большой вклад Украины в поддержание международного мира и безопасности дает нам моральное право рассчитывать на потенциал и адекватную помощь ООН в тяжелые времена, когда наше государство противостоит вероломной внешней агрессии. «Развертывание на временно оккупированной Российской Федерацией территории Донбасса многонациональной операции под эгидой ООН может стать важным элементом урегулирования, целью которого является возвращение мира на многострадальную украинскую землю и восстановление ее территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах. В свою очередь, Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером ООН в реализации благородной миссии по поддержанию международного мира и безопасности», – подчеркнул Глава государства.

«Желаю вам, уважаемые друзья, и вашим семьям крепкого здоровья, несокрушимого духа, мира и процветания. Слава украинским воинам! Слава Украине», – сказано в обращении.