В ночь на 29 мая в Киеве на проспекте Победы снова произошел пожар в кинотеатре «Экран». Горел мусор внутри здания.

Огонь охватил заброшенную часть здания, сообщает Информатор.

По словам пожарных, горел мусор и за зданием кинотеатра и внутри. Состоянием на 03:20 пожар был полностью ликвидирован. Однако в помещениях здания также было видно дымящийся хлам, который был расположен в заброшенной части здания.

На месте работали расчеты ГосЧС. Обошлось без пострадавших. Причину пожара, и был ли это умышленный поджог, установит следствие.

Напомним, 28 мая спасатели ликвидировали пожар в недействующем кинотеатре «Экран» в Святошинском районе Киева.