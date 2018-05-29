Главе НКРЭКУ указали на дверь: Президент накануне поблагодарил Дмитрия Вовка за работу. ЭП выясняла, что послужило поводом для такого решения Порошенко, и кто вынесет наибольшую выгоду из этого.

Уже месяц народные депутаты, эксперты рынка и другие неравнодушные сосредоточены на одной цели: не допустить второй каденции председательства Дмитрия Вовка в НКРЭКУ.

Нацкомиссия по регулированию энергетики стоит, чтобы за нее побороться. Именно от нее зависят размеры тарифов, которые для энергокомпаний олигархов являются доходами, а для населения — расходами.

Для президентской команды, занятой созданием своей энергетической империи, иметь своего человека на посту главы НКРЭКУ вдвойне важно. Вовк до работы в Нацкомиссии прошел закалку в инвесткомпании ICU, которая консультировала сделки бизнеса Порошенка, а чуть позже работал в Москве в корпорации Roshen.

Именно в каденцию Вовка была принята скандальная формула »Роттердам+», которая генерирует стабильно высокую прибыль для тепловой генерации и, в первую очередь, для Рината Ахметова с его ДТЕКом. При нем же на энергорынке замаячила перспектива введения RAB-тарифов, которые резко повысят стоимость облэнерго.

Но благодарность за проделанную работу оказалась «черной»: в последний момент Вовк потерял поддержку Администрации Президента, и сейчас готовится собирать чемоданы.

Таким образом Петр Порошенко хочет снизить градус напряжения вокруг формирования нового состава Нацкомиссии. Но выбранная им стратегия может себя не оправдать.

Договоры должны соблюдаться

Полномочия Дмитрия Вовка в Нацкомиссии по регулированию энергетики истекли на днях — 26 мая. Чтобы их продлить, он решил принять участие в соответствующем конкурсе.

Но взять эту высоту сходу не получилось: за плечами Вовка 3,5 года работы в энергетике вместо искомых пяти. По этой причине конкурсная комиссия отказалась принимать его заявку. Вовк решил добиваться своего через суд.

На период рассмотрения этого процесса конкурс был заблокирован, поэтому рынок уже приготовился жить в условиях давно прогнозируемого сценария. Он подразумевал, что Порошенко воспользуется полученным в прошлом году от Верховной Рады правом назначить временных членов Нацкомиссии, и в первую очередь Вовка — пока тот не решит свою проблему через суд.

По данным ЭП, таким же планом жил и сам Вовк. Но на прошлой неделе правила игры поменялись.

«В Администрации была встреча, на которой Петр Алексеевич поблагодарил Диму за работу, и сказал, что на этом пока все», — говорит собеседник ЭП из АП.

Сам Вовк причин завершения своей карьеры в НКРЭКУ пока не комментирует. Но есть несколько причин, которые могли к этому привести.

Во-первых, Администрацию Президента смущает резонанс от попыток Дмитрия Владимировича прорваться на второй срок.

Так, на ключевых заседаниях конкурсной комиссии, где принимались решения о допуске или не допуске участников к борьбе за работу в НКРЭ, присутствовали представители Мирового банка, USAID и Еврокомиссии.

Все они понимают, что Вовк не проходит требование о пятилетнем опыте работы в энергетике, и не разделяют его планов «натянуть» нужное количество в трудовой книжке с помощью суда.

Во-вторых, на увольнении Дмитрия Вовка уже давно настаивает Владимир Гройсман.

Отношения между ними не сложились. Нацкомиссия без консультаций с правительством, на что она, в принципе, имела полное право, принимала бьющие по политическим рейтингам решения: абонплата за газ или RAB-тарифы.

В-третьих, «досрочное» увольнение Вовка — своеобразный сигнал рынку о том, что Президент разделяет негодование по поводу отдельных инициатив регулятора , как например известная формула «Роттердам+», благодаря которой в стране резко выросла цена на уголь, а за ней и тарифы на электроэнергию.

Ай си ю

При этом Президент, как оказалось, будет не единственным, и возможно даже не главным, выгодополучателем ухода Вовка. В числе первых тут Ринат Ахметов.

На первый взгляд это звучит неправдоподобно, потому что энергорынок убежден, что теперь уже бывший председатель НКРЭКУ вполне устраивал собственника энергетической группы ДТЭК.

Главным аргументом сторонников этого мнения является внедрение Вовком вышеупомянутой формулы «Роттердам+». Принято считать, что на ней больше всего зарабатывает ДТЭК. Но собеседники в Верховной Раде и Кабмине так не считают.

«Для Порошенко отменить »Роттердам+» — это один раз позвонить. И никто не знает, какая абонплата установлена Ахметову, чтобы этого звонка не было», — говорит собеседник в Минэнергоугля.

«Между Вовком и Тимченко (главой ДТЭК – ЭП) никогда не было панибратства или дружеских отношений. Это исключительно рабочий контакт с постоянным присутствием чувства дистанции», — говорит источник в Нацкомиссии.

В его понимании, это свидетельствует о том, что при принятии ключевых решений Вовк был ориентирован, в первую очередь, на команду Порошенко, которая уже впоследствии «конвертировала» эти самые решения регулятора в кулуарные договоренности с крупным бизнесом.

На стороне версии о прохладных отношениях между НКРЭКУ и ДТЭК говорят и события последних дней.

«Люди Захарчука (директора по правовым вопросам ДТЭК — ЭП) неофициально вовлечены в суд Вовка против конкурсной комиссии. Вовлечены на стороне конкурсной комиссии», — говорит источник ЭП в Нацкомиссии.

Этот бекграунд дает понять, что все эти годы у Ахметова не было «своего» председателя Нацкомиссии, и он совсем не против поправить эту ошибку.

По словам собеседника, команда самого богатого украинца уже даже определилась с тройкой фаворитов. Это Руслан Кайдаш, Дмитрий Олефир и Елена Антонова.

Все они прошли в финал первого конкурса, где было отобрано 10 кандидатов на пять вакантных мест в НКРЭКУ. Недавно эта десятка прошла »сито» согласования в Администрации Президента, и сейчас последнее слово за Порошенко, который и должен будет отобрать пять человек из десяти.

Ни прямой, ни косвенной связи с ДТЭК большинство из перечисленной триады человек не имеет. Так, за плечами Кайдаша 15 лет опыта работы в НКРЭКУ, а Олефир 16 лет работал на госкомпанию «Укрэнерго».

Исключение — Антонова, которая последние 6 лет является сотрудником ДТЭК. Хотя у Ахметова уверяют, что не лоббировали Антонову.

«Ее участие в конкурсе — ее личная инициатива. Тимченко узнал о том, что у него есть такая сотрудница только после того как она прошла в десятку претендентов на НКРЭ. После того как он об этом узнал, лично поздравил ее», — говорит собеседник ЭП в ДТЭК.

По его мнению, этот факт говорит о том, что команда Ахметова приняла решение не заниматься протаскиванием своих кандидатов через барьер конкурсной комиссии, а решила включиться в процесс на его финише, когда претенденты уже известны.

Сторона Порошенко ведет аналогичную игру.

«С каждым из десятки прошедших конкурс Петр Алексеевич будет проводить отдельные встречи. После собеседований определится», — говорит источник ЭП в Администрации.

Он отказался даже предположительно назвать фамилии фаворитов Президента, но дал понять, что комбинация может быть самой разной.

«Десятка» состоит из людей, которые очень вариативны, из нее можно скомпоновать пятерку более-менее принципиальных, а можно пятерку «управляемых», — добавил собеседник.