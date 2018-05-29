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Медики, которые лечили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию от тяжелого отравления, не берутся прогнозировать долгосрочную перспективу состояния их здоровья.

Сотрудники больницы в Солсбери, которые лечили Скрипаля и его дочь после отравления нервно-паралитическим веществом, ожидали, что их пациенты не выживут, передает ТСН.

«Все свидетельствовало о том, что они не выживут», - заявил консультант по интенсивной терапии Стивен Юкес. Он добавил, что врачи сначала подозревали, что Скрипали страдают от передозировки опиатами.

Отвечая на вопрос о долгосрочном влиянии отравления на здоровье Скрипалей, главный врач медучреждения Кристин Бланшард заявила, что прогноз неясный. »Честный ответ - мы не знаем», - отметила она.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место.

Ее отец, 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, был выписан из больницы 18 мая.
ForUm

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