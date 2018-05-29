За прошедшие сутки, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий оставалась стабильно высокой, обстановка сложной и контролируемой, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, что на луганском направлении. Также в районах населенных пунктов Светлодарск, Новоселовка Вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино.

На обстрелы противника из минометов и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали огнем.

Российско-оккупационные войска 37 раз за сутки нарушали режим тишины. Из них 9 раз применяли минометы калибра 82 и 120 мм.

Во время боевых действий, за минувшие сутки, шесть наших военнослужащих получили ранения, их безотлагательно эвакуированы в больницы.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили нормы международного гуманитарного права, осуществляя теракты против мирного населения. Так, около 5:00 утра оккупанты обстреляли из гранатомета населенный пункт Чермалык. Около 11:40, прикрываясь жилыми кварталами Горловки, вели обстрел из миномета по поселку Железное, в результате чего погибла 15-летняя девочка. Около 15 часов террористы открыли огонь по населенному пункту Южное, нанеся осколочные ранения мирному жителю.

По фактам обстрелов мирных населенных пунктов российско-оккупационными войсками возбуждены уголовные дела.

За текущие сутки, по состоянию на 7:00, потерь у наших войск нет.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и пятеро – ранены.