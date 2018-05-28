Житель прифронтового села Пивденное под Торецком возле своего дома наступил на взрывное устройство. Пострадавший госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Информация о происшествии поступило в полицию вчера, 27 мая. Полицейские установили, что в 17:00 мужчина, 1948 года рождения, подорвался, наступив на взрывоопасный предмет возле своего дома.

Мужчину доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы.

Полные обстоятельства происшествия выясняются.

Предварительная правовая квалификация – ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, в середине мая населенный пункт Пивденное в Донецкой области взят под контроль украинских военных, сообщает командование Объединенных сил.