Европейский Союз всегда полностью поддерживал усилия международного расследования дела о сбивании самолета рейса MH17 и вновь призывает Россию признать свою ответственность и помогать в выявлении виновных. Об этом заявила 28 мая перед началом заседания европейских министров иностранных дел верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Моґерини, передает Радио Свобода.

«Все 28 государств-членов еще раз подтвердили нашу полную поддержку последних результатов этого следствия и все усилия, чтобы выявить тех, кто это совершил. Мы призываем Россию взять на себя эту ответственность и присоединиться к усилиям по установлению виновных», - заявила Моґерини.

В конце прошлой недели в адрес России звучало немало призывов со стороны ЕС, США и НАТО признать свою ответственность и начать сотрудничество для выявления и наказания виновных в трагедии в небе над Донбассом.

24 мая участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук»

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.