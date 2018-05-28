Обвинительный акт по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова могут зачитывать более 20 месяцев.

Об этом в интервью программе «Завтра» заявил глава САП Назар Холодницкий, передает Украинская правда.

«Дело направлено в суд. Сторона защиты имеет законное право и заявила соответствующее ходатайство – чтобы им был озвучен весь обвинительный акт. Все 774 страницы, если не ошибаюсь», - отметил он.

Холодницкий добавил, что сейчас заседания суда проходят раз в месяц.

«Судебный процесс продолжается ... При таких темпах, если слушать дело раз в месяц и зачитывать 30 страниц в день – минимум 20 с чем-то месяцев это будет тянуться. То есть пройдет два года – будем иметь затягивание процесса лишь путем зачитывания обвинительного акта», - заявил глава САП.

Он подчеркнул, что адвокаты в данном случае воспользовались нормой КПК.

«И мы должны ее выполнять, поскольку если нарушим эту норму, это может стать основанием для отмены приговора», - подытожил Холодницкий.

Как сообщал ForUm, 10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.