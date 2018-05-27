Юридически никчемным назвал представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с Александра Вилкула эксперт Денис Антонович.

«Ввиду невозможности выстроить эффективную коммуникацию с парламентом с помощью политических инструментов нынешние правящие пытаются управлять парламентом с помощью подкупа и страха», - написал он в Facebook.

По словам эксперта, не нужно быть специалистом, чтобы понять, что обвинения ГПУ в отношении Вилкула (изменение целевого назначения земли в 2011-2012) юридически никчемны и не имеют судебных перспектив даже в рамках «реформированной» судебной системы.

«Притом ГПУ, увлекшись давлением на «неправильных» депутатов, так и не дала обществу ответы на многие другие вопросы, касающиеся присвоения коррупционной ренты нынешним правящим классом. Масштабы которой, в сущности, достигли апогея за все годы независимости и подтверждаются выводами международных институций.

Если говорить о судебных перспективах этого дела, то закончится оно ровным счетом ничем. Кроме, разве что, дополнительного личного пиара для Вилкула накануне президентских и парламентских выборов», - заявил Антонович.

Напомним, 25 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата, сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула.