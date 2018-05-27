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В связи с приближением урагана «Альберто» власти штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщил глава Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Штаты Алабама, Флорида и Миссисипи (США) объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана Альберто. Консул: +1 202 765-4681», - написал он в Twitter.

 


 

 
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