Герцогиня Сассекская Меган Маркл после свадьбы получила собственный герб, дизайн которого согласовывала королева Елизавета II. Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Гамма цветов герба напоминает о родине герцогини – Калифорнии.

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb