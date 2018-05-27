Герцогиня Сассекская Меган Маркл после свадьбы получила собственный герб, дизайн которого согласовывала королева Елизавета II. Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Гамма цветов герба напоминает о родине герцогини – Калифорнии.

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 25 мая 2018 г.





В центре герба – щит, правое поле которого окрашено в голубой цвет – он должен напоминать о Тихом океане. Поле пересекают две золотые полосы, символизирующие солнечные лучи, и три пера как символ общения и силы слова.

Отмечается, что герцогиня сама активно принимала участие в разработке своего герба, созданного Геральдической палатой в Лондоне.

Поддерживающий щит слева лев – символ ее супруга, герцога Сассекского, и датируется 1603 годом, когда на английский трон взошел первый представитель королевского дома Стюартов.

Второй щитодержатель относится уже к самой новоявленной герцогине - это певчая птица с поднятыми крыльями и клювом, которая, как и перья на щите, обозначают силу и важность общения.

Это традиционная расстановка: геральдические знаки жен членов королевской семьи чаще всего имеют одного щитодержателя, относящегося к супругу, а второй представляет их самих.

Под щитом на зеленой траве можно увидеть желтые маки – официальный цветок штата Калифорния – и растущую в саду Кенсингтонского дворца звездчатку, которая была вышита и на свадебной фате Меган.

Щит венчает корона, украшенная двумя крестами, четырьмя геральдическим лилиями и двумя стилизованными листьями клубники. Согласно Королевскому указу 1917 года, такой головной убор возлагается на сыновей и дочерей наследника престола.

Как сообщал ForUm, принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая.