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День Святой Троицы отмечается на 50-й день после Пасхи, поэтому Пятидесятница — второе название этого дня. Поскольку дата Пасхи плавающая, то и Троица выпадает на разные даты – в 2018 году этот день приходится на 27 мая.

В этот день верующие особо прославляют Пресвятую Троицу – Триединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа.

В канун праздника люди на полях и в лесах собирали различную зелень: чабрец, полынь, любисток, мяту, а также ветки липы, клена, березы и украшали ими дом, ворота, сарай со скотом.  

Также в субботу накануне Троицы было принято вспоминать усопших. Этот день называется «задушной субботой», или родительским днем.

Как обычно, на большие праздники на Троицу нельзя работать в поле и огороде, убирать в доме, шить, стирать. Лучше вообще свести к минимуму физический труд. Желательно перед праздниками хорошо отмыться и постричься, ведь в три дня Пятидесятницы это делать строго запрещено. По народной легенде, эти процедуры могут разбудить русалок, которые затянут пловца на дно водоема.  

Этот день праздновали где-то на улице, украшая головы венками, а девушки гадали на этих венках на свою судьбу. Хозяйки готовили различные вкусные блюда к праздничному столу и приглашали родственников в гости. На столе были домашняя птица и рыба, свежие овощи и всевозможная зелень, молочные продукты и свежая выпечка: караваи, блины, пироги.  

 
ForUm

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