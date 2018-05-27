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Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз передала партнерам доклад, касающийся исследований российских научно-исследовательских институтов в сфере разработок биологического и химического оружия.

Об этом она сообщила в Facebook.

«Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам сочетания Эбола с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ», - заявила Фриз.

Вместе с этим, по ее словам, другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов.

Соответствуйющий доклад передан также в штаб-квартиру Альянса.

«Учитывая доклад Лорда Джоплинга, считаю необходимым ознакомление членов ПА НАТО с репортом, который фокусирует внимание также на вопросе применения химического и биологического оружия массового поражения. Не исключаю перспектив включения этого аспекта в заключительный доклад лорда Джоплинга, как еще одной угрозы в рамках гибридных действий России против других государств», - резюмировала нардеп.
ForUm

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