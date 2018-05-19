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Принц Гарри и Меган Маркл обменялись клятвами быть вместе в богатстве и бедности, в здравии и болезни. После этого они обменялись кольцами.

В своей свадебной клятве Маркл не обещала «слушаться» мужа, а принц Гарри, решил носить обручальное кольцо, хотя по традиции в королевской семье мужчины этого не делают, сообщает УНИАН.

Священник объявил их мужем и женой. Также он дал напутствие новой семье. Церемония бракосочетания в церкви Св. Георгия, что находится в Виндзорском замке, длилась около часа.

После этого принц Гарри с женой проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot. Позже в Георгиевском зале в Виндзорском замке, пройдет торжественный обед, на который приглашены 600 человек.

Ближе к вечеру молодожены отправятся в Фрогмор-хаус - загородную резиденцию королевской семьи, где соберутся 200 их ближайших друзей.

Отметим, что миллионы людей по всему миру смотрят трансляцию королевской свадьбы. Около десяти тысяч людей стоят на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть новобрачных.

Напомним, британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл объявили о помолвке 27 ноября 2017 года. 

ForUm

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