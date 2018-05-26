Сегодня, 26 мая, на НСК «Олимпийский» в Киеве состоится финал футбольной Лиги чемпионов сезона 2017-2018 годов.

Прямая трансляция встречи начнется в 21:30 на общенациональном телеканале «Украина» и в HD качестве на канале Футбол 1, сообщила пресс-служба ТРК.

Начало матча – в 21:45.

Матч между «сливочными» и «красными» станет 63-м розыгрышем самого престижного клубного футбольного турнира под эгидой УЕФА и 26-м после переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов. На счету испанцев – 12 побед в финалах Кубка и Лиги чемпионов, в англичан – 5.

«Реал» третий год подряд выходит в финал Лиги чемпионов. Два предыдущих раза – в матчах с испанским «Атлетико» и итальянским «Ювентусом» – победу одерживали именно «сливочные». В рамках финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Реал» встретятся шестой раз.

Букмекерские компании считают испанский «Реал Мадрид» фаворитом в финальном матче.