также в разделеСтолица
В Киеве зафиксировали уже 26 инцидентов с участием иностранцев 34
На 5 станциях киевского метро ищут взрывчатку 41
В центре Киева и в транспорте запустили бесплатный Wi-Fi 21
Лига чемпионов в Киеве: утром возникли две конфликтные ситуации 85
Полиция задержала подозреваемых в поджоге киосков в Киеве 27
В Киевской Патриархии распылили газовый баллончик, есть пострадавшие 28
В Киеве снова осквернили «Иконы революции» 39
В Киеве открыли обновленную «Владимирскую горку» 39
В УЕФА говорят, что не могут убрать логотип «Газпрома» с киевских стадионов 101
Кличко считает избиение фанов «Ливерпуля» провокацией 66
Пограничники встретили футболистов «Реал Мадрида» и «Ливерпуля» 142
Киев усиливает меры безопасности в школах и садиках 316
На Крещатике открылся «Фестиваль чемпионов» 54
В районе Киева объявили карантин из-за бешенства у собаки 77
Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго» 65
В центре Киева обновили цветочные часы 52
Депутат Киевсовета «забыл» указать в декларации авто за 1,5 миллиона 34
Кличко: Проблему долгов «Киевэнерго» нужно решать на национальном уровне 67

Взрывоопасных предметов на 5 станциях киевского метро, информация о минировании которых поступила сегодня около 14:00, не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

«Станции проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее поступили анонимные звонки о минировании станций – «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Арсенальная» и «Героев Днепра».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги