Взрывоопасных предметов на 5 станциях киевского метро, информация о минировании которых поступила сегодня около 14:00, не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

«Станции проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее поступили анонимные звонки о минировании станций – «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Арсенальная» и «Героев Днепра».