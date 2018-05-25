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Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов «WebMoney.UA».

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее решение принято в связи с применением персональных специальных ограничительных мер (санкций) к платежной организации внутригосударственной системы расчетов «WebMoney.UA» (дочернего предприятия «Финансовая компания «ЭлМИ») согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме отмены регистрации «WebMoney.UA», учитывая примененные СНБО санкции, Нацбанк Украины также принял решение об отзыве (аннулировании) лицензии на перевод  средств в национальной валюте без открытия счетов, выданной ГП «ФУ «ВМ-Факто»;

отмене регистрации ГП «ФУ «ВМ-Фактор» как участника платежных систем;  отмене регистрации участников внутригосударственной системы расчетов «WebMoney.UA»;  отмене регистрации ООО «Пеймастер» как оператора услуг платежной инфраструктуры.

Об этом говорится в решении Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ от 25.05.2018 № 136.

Правила внутригосударственной системы расчетов «WebMoney.UA» предусматривали расчеты исключительно за финансовые инструменты.

По итогам 2017 доля «WebMoney.UA» на рынке внутригосударственных переводов, осуществленных с использованием платежных систем (кроме СЭП и карточных платежных систем), составила 0,2%, по итогам первого квартала 2018 - 0,08%.

Как ранее сообщал ForUm, электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный списокутвержденный Советом национальной безопасности и обороны 2 мая. Санкции вводятся сроком на три года.

В компании заявили, что из-за санкций заблокированы средства 4 млн клиентов.
ForUm

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