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В компании WebMoney.UA заявили, что из-за санкций заблокированы средства 4 млн клиентов, сообщает Finclub.

«Конечно, никто среди чиновников не побеспокоился за интересы 4 млн простых украинцев – пользователей системы, деньги которых теперь заблокированы этим безответственным решением», - говорится в заявлении компании.

В компании говорят, что работают над решением проблемы в правовом поле. «Наша цель - защитить свое честное имя и законную позицию в органах правосудия и не только украинского, поскольку мы не исключаем, что на отечественные судебные органы будет осуществляться политическое давление», - сказали в WebMoney.UA.

Как ранее сообщал ForUm, электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный список, утвержденный Советом национальной безопасности и обороны 2 мая. Санкции вводятся сроком на три года.
ForUm

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