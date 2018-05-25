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За прошедшие сутки, 24 мая, В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения. Об этом заявил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-центр Минобороны.

«В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения различной степени. Сейчас они получают помощь в медицинских учреждениях», – отметил он.

Также Гуцуляк сообщил, что с начала этих суток в результате вражеских обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Сейчас они получают помощь в военном мобильном госпитале.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 мая, российско-оккупационные войска 36 раз нарушили режим прекращения огня.
ForUm

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