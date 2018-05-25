Дело о нападении на народного депутата Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафу Найема планируют передать в суд в конце июня.

«Я вчера говорил с адвокатами. Нам обещают, если все будет хорошо, то в конце июня дело передадут в суд. В отношении подозреваемого Магомеда Саитова (Магомед-Амин Саитов. – Ред.), который сбежал в Азербайджан, он там прошел первый судебный этап, где Бакинский суд отпустил его под подписку о невыезде. Поэтому мы думаем, что он еще в Азербайджане. Теперь мы ждем экстрадиционный суда. Но, по неофициальным данным, у местной власти есть сомнения выдавать его в Украину или нет, поскольку мы в свое время не выдали азербайджанских оппозиционеров, журналистов. Поэтому мы обратимся в посольство, в суд в Азербайджане. Насколько я знаю, ГПУ и МВД очень настаивают на выдаче», - сказал Найем, сообщает УНИАН.

Он добавил, что в случае невыдачи Саитова Украине, будут судить лишь трех нападающих. Также Найем сообщил, что угрозы, которые поступали в его адрес и его родных, уже прекратились. «Были угрозы в первые дни, на протяжении первой недели после нападения, и достаточно настойчивые. И мне, и семье, и коллегам, и друзьям. Более того, та сторона тоже получала письма с угрозами. Возможно, здесь работает еще какая-то третья сторона... Это были не анонимные угрозы, некоторые из них с подписями тех или иных людей, которые, как установила киберполиция, к этим людям не имеют отношения», - отметил он.

«Сначала требовали от меня забрать заявление из полиции, а когда мы объяснили, что это публичное обвинение, а поэтому нет смысла даже начинать эту историю, то начали просто угрожать жизни, угрожать насилием. Сейчас уже угрозы прекратились», - добавил Найем.

Кроме того, он сообщил, что после выписки из больницы уже не имеет охраны. «Охраны у меня уже нет. Она была нужна мне в больнице, где был просто проходной двор, даже днем, когда меня туда положили, у одного врача кто-то украл телефон», - пояснил депутат.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая его задержалиправоохранители Азербайджана. 7 мая Саитова отпустили на свободу.

ГПУ направила в Азербайджан документы для экстрадиции в Украину и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности Магомеда-Амина Саитова.