Цены на еду завышены всего-то меньше чем в 2 раза, а на пропускных пунктах – по 15 охранников с металлоискателями

До финального матча Лиги Чемпионов сезона 2017-2018 годов, который состоится в Киеве, остается чуть больше двух суток. Со вчерашнего дня в Киев прибывают болельщики и официальные лица УЕФА, а сегодня вечером ожидается прибытие главных участников — футбольных команд «Реала» и «Ливерпуля». В четверг утром открылся и фан-городок Лиги чемпионов, на Крещатике. Правда, пока туда наведались, в основном, украинские болельщики.

Футбольный праздник не обошелся без ложки дегтя — на днях информагентство Reuters, ссылаясь на таблоидную публикацию без каких-либо фактов и имен, сообщило, что террористы ИГИЛ якобы призывают к терактам во время мероприятий, приуроченных к финалу Лиги чемпионов. СБУ уже заявила, что это фейк, который инспирирован российскими спецслужбами с целью напугать гостей Киева и наших граждан. Впрочем, золотое правило - береженого Бог бережет — никто не отменял. Поэтому было бы логично еще больше усилить охрану на время мероприятий по случаю финала Лиги чемпионов и самого матча. Что же сделали правоохранители?

Террористическая атака в фан-зоне — не реальна. Почти...

В 13.00 корреспондент Укринформа отправился от метро «Театральная» в сторону фан-зоны. На входе возле Центрального универмага, стояли 14 охранников-стюардов. В руках у каждого — портативный металлодетектор. Впрочем, проверяют им — лишь случайно выбранных посетителей, других же просто просят показать содержимое сумки или портфеля. Увидев журналистское удостоверение, стюарды без слов пропустили.

В первой половине дня людей в фан-зоне — немного, человек 500-700. Около ста из них наблюдают за футбольным матчем – продолжается Чемпионат мира среди бездомных - с небольшой трибуны. Еще около 50 — ждут своей очереди сфотографироваться с кубками мужской и женской Лиги чемпионов. Остальные же, или участвуют в различных конкурсах, или просто прогуливаются.

Фан-зона расположена на проезжей части Крещатике — от ЦУМа до пересечения Крещатика с улицей Городецкого. Входов-выходов на фан-зону — 5: тот, который прошел ваш корреспондент, на пересечении ул. Крещатик и ул. Богдана Хмельницкого; второй — там где арка и подъем на ул. Лютеранскую, третий — на пересечении с ул. Прорезной, четвертый у Пассажа, пятый — у выхода из метро «Майдан Незалежности».

Также корреспондент насчитал до пяти аварийных выходов. Возле основных входов/выходов дежурят в среднем по 15 стюардов, метров за 20 — группы из 15-20 полицейских и «нацгвардейцев». Собак не заметно, а вот военные с автоматами — были.

Кое-где в фан-зоне уже наблюдалась давка — прежде всего, у кубков Лиги чемпионов. А еще произошла возле входа со стороны Бессарабской площади, ведь между полицейскими машинами и «стенкой» фан-зоны расстояние не больше 1,5 метра. Между прочим, полиция обозначила свое присутствие грандиозно — напротив ЦУМа установлен стенд 2 на 5 метров с надписью «Национальная полиция».

Итак, если условные террористы запланировали теракт, то что у них могло бы получиться? «Популярный» ныне в странах Европы способ совершения теракта – въехать в толпу на грузовике — это вряд ли, хотя «стены» фан-зоны — это обычные баннеры, которые грузовик с легкостью может «протаранить», но и такое препятствие исключает подобную возможность, плюс – полицейские автомобили, которые перекрывают дорогу. Пронести в фан-зону взрывчатку или что-то подобное — это тоже, похоже, нереально: здесь дежурят десятки правоохранители со специальными приборами. Но как говорится, дай Бог не сглазить!

Развлечения для болельщиков: розыгрыш билетов на финал, автографы от Шевы и сравнительно дешевая еда

В первой половине четверга ажиотажа среди болельщиков-иностранцев не наблюдалось, подавляющее большинство первых посетителей фан-зоны были украинцами. Чем фан-зона привлекла их внимание?

Прежде всего, она не похожа на обычную праздничную ярмарку на Крещатике. Ваш корреспондент застал проведение различных конкурсов, работали раскладки фирменных магазинов клубов-финалистов Лиги чемпионов — как мужской пары, то есть «Реала» и «Ливерпуля», так и женской - «Вольфсбурга» и «Лиона».

Фан-зона устроена таким образом, что с левой стороны установлены шатры компаний-спонсоров Лиги чемпионов. Среди них — Sony, Lay's, Pepsi, Heineken, Nissan, MasterCard и Adidas. Между ними — палатка официального транслятора Лиги чемпионов в Украине — каналов «Футбол», где в четверг в 17.00 планировалась автограф-сессия легенды бразильского футбола Кафу, а уже в пятницу, в 15.30 здесь планируется встреча болельщиков с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Некоторые компании-спонсоры предлагали посетителям фан-зоны принять участие в конкурсе и выиграть билеты на финал Лиги Чемпионов, но особого ажиотажа 24-го днем - не наблюдалось. Хотя вашего корреспондента акция заинтересовала. Приняв участие в конкурсе от Sony, и, как всегда, ничего не выиграв, мы не особо разочаровались. Хотя кто-то из организаторов акции сказал, что минут за 5 до того, как мы пришли, один парень выиграл пару билетов на главный матч европейского сезона. Всего, по его словам, разыгрывалось 7 пар билетов.

Напротив палаток компаний-спонсоров Лиги чемпионов — палатки с едой. В ассортименте — множество мяса: шашлык, жареные крылышки, жареные на мангале сосиски и колбасы.

Цены — несколько завышены, но не намного, скажем, порция крылышек (3 штуки) стоит 90 гривень, так же как и несколько кусочков шашлыка. С напитками — похожая картина: пол-литра Pepsi — 30 гривень, бокал пива — 60, кофе — от 30 гривень. То есть, малый бизнес, в отличие от арендаторов квартир, как-то особенно наживатись на болельщиках не планирует.

«Изюминкой» мероприятий станут матчи с участием звезд Лиги чемпионов. Для его проведения возле ЦУМа установили специальный мини-футбольный стадион — с трибунами высотой 7-10 метров, рассчитанными примерно на 1000 зрителей. Участие в матче ветеранов, который состоится здесь в пятницу, 25 мая, в 16.00 примут такие звезды Лиги чемпионов, как Луис Гарсия, Андрей Шевченко, Кафу, Кларенс Зеедорф и Роберто Карлос.

Что интересно, большого экрана в главной фан-зоне — нет. Те, кто не попадет на стадион, смогут посмотреть битву «Ливерпуля» и «Реала» на Контрактовой площади. Между прочим, финал Лиги чемпионов будет транслироваться на большом экране впервые за всю историю соревнований.

Итак, несмотря на все крики глобальной #зрады, мероприятия по случаю финала Лиги чемпионов проходят в штатном режиме. Болельщики, конечно, довольны, ведь иначе в фан-городке в первый, к тому же будний день не было бы столько народа. О защите правопорядка и безопасности, несмотря на все угрозы и опасения, тоже, по всей видимости, специалисты позаботились...

Что ж, надеемся, столица Украины сможет занести финал Лиги чемпионов-2018 себе в актив.