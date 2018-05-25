25-28 мая на большинстве территории Украины сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 25-26 мая в Житомирской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. На остальной территории Украины, кроме Полтавской и Луганской, высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

27-28 мая на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, 26-28 мая на территории Киевской области, в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, а на остальной территории области высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

В этот же период в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.