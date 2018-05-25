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Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины и управления СБУ в Одесской области совместно с прокуратурой АР Крым Нацполицией блокировали незаконную продажу авиабилетов на рейсы из территории РФ во временно аннексированный Крым, сообщает перс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт «Симферополь» и обратно на рейсы авиакомпаний РФ, в том числе внесенных в санкционный список СНБО Украины.

В рамках уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели следственные действия в офисах коммерсантов. Во время обысков сотрудники СБ Украины обнаружили документацию, подтверждающую продажу нелегальных авиабилетов и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступлений менеджменту коммерческих структур. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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