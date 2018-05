Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в Генеральную прокуратуру Украины за помощью по расследованию по делу бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Откровенно удивлен последней публикацией в The New York Times таймс относительно приостановки сотрудничества ГПУ с правоохранительными органами США, в частности по Манафорта. Хочу надеяться, что речь идет о банальной ошибки в переводе (lost in translation), поскольку ни о каких проблемах в международно-правовом сотрудничестве между ГПУ и нашими американскими партнерами не идет», – отметил он.

По словам Енина, лучшим свидетельством этого является возвращенные из США в Украину более 600 тыс. долл. в рамках производств, связанных с упомянутыми в статье The New York Times производствами. «Никаких «запретов» выполнять запросы о международно-правовой помощи с США не существует в природе», – подчеркнул он.

«Ну и напоследок, американские правоохранители, ни ФБР, ни Мюллер, в ГПУ с какими либо запросами о правовой помощи в связи с делом Манафорта не обращались. То есть и «запрещать» не было чего в принципе», – подытожил он.

Ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом. Издание объяснило это тем, что украинские чиновники якобы опасаются обидеть Трампа и потерять в качестве финансовой поддержки США, так и поставки американского оружия.

Напомним, согласно документам, Манафорт получил более 12 млн долл. от Партии регионов с 2007 по 2009 год. Также сообщалось, что в США будут расследовать возможное его участие в коррупционных схемах в Украине.

В США 30 октября 2017 года Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу выдвинули обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре. Позже их взяли под домашний арест. В суде сообщают, что Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.