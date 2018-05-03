также в разделеОбщество
ФСБ начала досматривать суда, следующие в Украину 6
Суд разрешил защите Януковича допросить еще двух свидетелей 9
Жебривский: Въезд в зону ООС будет дифференцированным 39
Пропавший под Широкино военный перешел к боевикам 494
Найему не провели судебно-медицинскую экспертизу из-за плохого состояния здоровья 32
Госдеп выдвинул РФ новое требование из-за осуждения Балуха 25
СБУ задержала на Буковине боевика 41
Чешскому журналисту на пять лет запретили въезд в Украину 46
Суд избрал меры пресечения еще 2 нападавшим на Найема 69
2 мая. Картина дня 48
МВД: Массовые акции в Одессе прошли без инцидентов 78
В ГПУ рассказали подробности задержания чиновников Госгеокадастра на Закарпатье 81
Вид на жительство начнут оформлять в форме ID-карт 106
Одного из подозреваемых в нападении на Найема отправили под домашний арест 53
Суд не начал рассмотрение трети из 127 дел НАБУ 29
Украина просит не признавать отчет России о выбросах и парниковых газах 71
НАПК направило в суд протоколы по Денисовой 46
СБУ займется «правовой реабилитацией» пособников боевиков 42

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в Генеральную прокуратуру Украины за помощью по расследованию по делу бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Откровенно удивлен последней публикацией в The New York Times таймс относительно приостановки сотрудничества ГПУ с правоохранительными органами США, в частности по Манафорта. Хочу надеяться, что речь идет о банальной ошибки в переводе (lost in translation), поскольку ни о каких проблемах в международно-правовом сотрудничестве между ГПУ и нашими американскими партнерами не идет», – отметил он.

По словам Енина, лучшим свидетельством этого является возвращенные из США в Украину более 600 тыс. долл. в рамках производств, связанных с упомянутыми в статье The New York Times производствами. «Никаких «запретов» выполнять запросы о международно-правовой помощи с США не существует в природе», – подчеркнул он.

«Ну и напоследок, американские правоохранители, ни ФБР, ни Мюллер, в ГПУ с какими либо запросами о правовой помощи в связи с делом Манафорта не обращались. То есть и «запрещать» не было чего в принципе», – подытожил он.

Ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом. Издание объяснило это тем, что украинские чиновники якобы опасаются обидеть Трампа и потерять в качестве финансовой поддержки США, так и поставки американского оружия.

Напомним, согласно документам, Манафорт получил более 12 млн долл. от Партии регионов с 2007 по 2009 год. Также сообщалось, что в США будут расследовать возможное его участие в коррупционных схемах в Украине. 

В США 30 октября 2017 года Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу выдвинули обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре. Позже их взяли под домашний арест. В суде сообщают, что Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги