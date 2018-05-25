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Палата представителей Конгресса США в четверг, 24 мая, одобрила выделение в 2019 году $250 млн на оказание военной помощи Украине, включая поставки «оборонных вооружений», соответствующую статью включили в принятый законопроект о финансировании и политике американского Министерства обороны на следующий год, сообщает ZN.UA.

В частности, согласно пояснительным материалам, проект предлагает «профинансировать запрос президента» (Дональда Трампа. - Ред.) по Украине, включая $250 млн на «летальные оборонительные средства».

Аналогичная статья расходов уже в течение нескольких последних лет закладывается в закон о финансировании и направлениях политики Минобороны США, так, в 2018 году на предоставление Украине военной помощи, включая вооружение, было выделено $ 200 млн.

Напомним, 23 марта президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Сенатом и Палатой представителей консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год, в котором общий объем помощи Украине определен в сумме 620,700 млн долл., что превышает соответствующую прошлогоднюю смету
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