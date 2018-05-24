Задержанного в Крыму 23 мая делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза госпитализировали после избиения. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Асана Эгиза срочно везут в Симферпольскую городскую больницу №6. Асан сильно избит. Чуть позже ожидаем пояснений случившемуся от адвоката Айдера Азаматова», - написал он в Facebook.

Также Чубаров опубликовал перевод поста брата пострадавшего Абдурамана Эгиза, который рассказал о деталях происшествия.

«Машину остановили люди в форме полицейских. Вслед за этим неизвестные люди силой посадили в машину и везли. Дорога прошла в ужасном положении: на голову надели мешок, руки завязали, кинули ничком (на живот) на пол машины. Оставили на трассе Симферополь - Бахчисарай на окраине села возле лесочка. «Иди куда хочешь», - сказали. С указанного места Асан возвратился в Симферополь», - сообщил брат делегата.

О похищении Эгиза стало известно вчера, 23 мая, днем.