Адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну тайно заплатили $400 тысяч за организацию встречи Трампа с Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на BBC.

По словам собеседников агентства, оплата была совершена посредниками, действующими в интересах Порошенко. При этом Коэн не был зарегистрирован в качестве представителя Украины, как того требует американское законодательство.

Высокопоставленный сотрудник украинской разведки в Администрации Президента Украины рассказал, что за услугами Коэна обратились в связи с тем, что украинские лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне могли организовать Порошенко не больше, чем протокольную фотосъемку с Трампом. Порошенко же нужно было что-то, что можно было бы назвать «переговорами», отмечает BBC.

Согласно сообщению, бывший помощник обратился за помощью к неназванному украинскому депутату. Он, в свою очередь, через личные контакты в еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йор вышел на Майкла Коэна.

По информации одного из источников, Коэну заплатили $400 тысяч за встречу Порошенко с Трампом. Второй источник в Киеве уточнил, что общая сумма, выплаченная Коэну, составляла $600 тысяч.

Напомним, встреча президентов состоялась 21 сентября прошлого года.