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Под Симферополем похитили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза, сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

«В районе села Джолман (ныне – Пионерское) Симферопольского района русские каратели на автомашине «Фольксваген», оснащенном мигалками и звуковыми устройствами, вынудили остановиться автомашину, за рулем которого находился делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз», - написал он в Facebook.

Убедившись, что задержанным является именно Эгиз, россияне вывезли его на своей машине в неизвестном направлении.

«Прибывший вскоре на место происшествия родной брат Асана Абдураман Эгиз уже не обнаружил и автомашину Асана», - сообщил глава Меджлиса.

В настоящее время, Абдураман Эгиз в поисках насильно задержанного и вывезенного брата направляется в Управление ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму.
ForUm

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