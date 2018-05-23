Руководитель Национальной полиции Сергей Князев требует быстрого и эффективного расследования нападения на ромский табор вблизи Тернополя и наказания виновных, сообщает «Украинская правда».

«Расследование должно быть быстрым и действенным. О его результатах мне лично будет докладывать руководитель полиции Тернопольщины. Любая дискриминация по этнической принадлежности неприемлема», - сказал Князев.

Он заверил, что подобные хулиганские проявления будут «жестко пресекаться».

«Виновные будут привлечены к ответственности независимо от взглядов и принадлежности к какой-либо организации», - отметил Князев.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 22 мая радикально настроенные лица сожгли цыганский лагерь, расположенный в Великогаивском лесу в Тернопольской области.