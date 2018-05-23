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Информация о якобы подготовке «Исламским государством» терактов на финале Лиги чемпионов УЕФА в Киеве не соответствует действительности, заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Она призвала журналистов не распространять сомнительные сообщения от иностранных таблоидов, которые были придуманы «за поребриком».

«Действительно, в одной из социальных сетей появились сообщения от имени террористической организации «Исламское государство» о якобы запланированных на 26 мая в Киеве террористических атаках во время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА. Наши эксперты, исследовав эти сообщения, установили, что они размещались с аккаунтов, которые не имеют отношения к самому ИГИЛ», – написала Гитлянская в Facebook.

«Поэтому мы считаем, что информационный «вброс» был сделан с единственной целью – запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины», - резюмировала она.
ForUm

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