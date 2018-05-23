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Суд привлек депутата Киевского городского совета VIII созыва к административной ответственности за нарушение требований финансового контроля, предусмотренных Законом Украины «О предотвращении коррупции».

По данным столичной прокуратуры, в мае 2017 года депутат горсовета приобрел автомобиль стоимостью почти 1,5 млн гривен, но не сообщил на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, как это предусмотрено законом.

По данному факту органами Нацполиции Украины в отношении депутата составлен протокол о совершении им административного правонарушения, связанного с коррупцией, и предусмотренного ч. 2 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований финансового контроля).

Шевченковский райсуд Киева поддержал позицию прокуратуры и признал депутата виновным в совершении указанного административного правонарушения. Решение суда вступило в законную силу.
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