Государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор» полностью откажется от ямочного ремонта в 2020 году. Об этом заявил глава ведомства Славомир Новак на третьем инфраструктурном форуме в Киеве.

Как передает LIGA.net, Новак отметил, что Укравтодор сосредоточится на проведении капитального ремонта реконструкции и строительстве дорог. «Это стратегическое направление «Укравтодора», - добавил Новак.

По его словам, в течение 5 лет Укравтодор направит на ремонт и содержание дорог 300 млрд грн. В частности, в 2018 году - 33,5 млрд, в 2019 году - 45 млрд грн.