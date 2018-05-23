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Сегодня, 23 мая, Кабинет Министров Украины принял решение о запрете ввоза на территорию Украины шифера (листов асбестоцементных гофрированных), а также смеси нитрата аммония с карбонатом кальция с содержанием азота не более 28% происхождением из Российской Федерации, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Решение принято в ответ на дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины со стороны государства-агрессора, согласно решению Межведомственной комиссии по международной торговле и во исполнение решений правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности.

Ожидается, что такая мера улучшит положение украинских производителей, сохранит рабочие места, уменьшит социальное напряжение в регионах, увеличит поступления в бюджет от налогообложения объемов собственного производства.

Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования.

Напомним, 20 декабря 2017 года Кабинет Министров продлил запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров до 31 декабря 2018 года.
ForUm

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