Кабинет Министров продлил запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров до 31 декабря 2018 года. Соответствующее постановление, текстом которого располагают Українські Новини, принято на заседании правительства 20 декабря.

В частности, Кабмин внес изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года №1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», согласно которым его действие продлено до 31 декабря 2018 года (включительно).

Данное решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины.

При этом в утвержденный ранее перечень включены дополнительно такие позиции, как полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, а также поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.