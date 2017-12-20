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Кабинет Министров продлил запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров до 31 декабря 2018 года. Соответствующее постановление, текстом которого располагают Українські Новини, принято на заседании правительства 20 декабря.

В частности, Кабмин внес изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года №1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», согласно которым его действие продлено до 31 декабря 2018 года (включительно).

Данное решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины.

При этом в утвержденный ранее перечень включены дополнительно такие позиции, как полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, а также поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.
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