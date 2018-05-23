Пользователи Facebook в Соединенных Штатах перед публикацией политических объявлений на платформе должны будут предоставить последние цифры номера социального страхования и фотографию удостоверения, выданного правительством.

Это ответ на попытки «связанных с российским правительством» троллей повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, сообщает Укринформ.

Социальная сеть теперь требует у всех желающих опубликовать объявления, связанные с политическими кампаниями, гражданскими правами, иммиграцией, оружием, экономикой и другими вопросами, доказать, что они на самом деле находятся в США.

Кроме номера социального страхования и удостоверения пользователям, желающим публиковать рекламу, необходимо будет предоставить почтовый адрес в США. После того, как Facebook проверит полученную информацию, компания отправит код на указанный адрес, который позволит публиковать рекламу. После проверки информация будет удалена.

Социальная сеть фиксирует, что в опубликованных объявлениях будут указаны источники их финансирования. Вся подобная реклама будет храниться в особом архиве.

Напомним, ранее конгрессмены-демократы Комитета по разведке Палаты представителей США опубликовали копии проплаченных «фабрикой троллей» постов в Facebook, созданных с целью повлиять на американские президентские выборы в 2016 году.