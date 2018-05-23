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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили на взятке чиновника Государственной фискальной службы в Киевской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что главный государственный ревизор - инспектор отдела контрольно-проверочной работы физических лиц - регулярно требовал от коммерсанта неправомерную выгоду при проведении внеплановой налоговой проверки. В случае отказа оплатить взятки, чиновник обещал «обязательно найти» финансовые нарушения в деятельности предпринимателя.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что главный государственный ревизор предложил коммерсанту приобрести бытовую технику на сумму почти двадцать тысяч гривен за уменьшение налоговых начислений. Техника якобы предназначалась для руководства Главного управления ГФС в Киевской области.

Сотрудники СБ Украины задержали налоговика в служебном кабинете после оплаты коммерсантом приобретение бытовой техники.

В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно оперативные действия для проверки возможной причастности к противоправным действиям руководства Главного управления.
ForUm

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